2020-01-23T20:18:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На белорусско-литовской границе поймал узбека в шапочке из фольги: так он хотел обмануть тепловизоры

Пограничники же увидели его по камерам видеонаблюдения
Надежда БУТОВИЧ
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20 лет назад нарушители полностью обматывались фольгой, надеясь обмануть тепловизоры. Фото: pasienis.lt.20 лет назад нарушители полностью обматывались фольгой, надеясь обмануть тепловизоры. Фото: pasienis.lt.
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В среду, 22 января, литовские пограничники задержали странного правонарушителя. Мужчина старательно замаскировался фольгой, чтобы пересечь границу, оставшись «невидимым» для тепловизоров. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МИД Литвы на сайте pasienis.lt.

Злоумышленника пограничники увидели по камерам видеонаблюдения, на место выбыл погранотряд для задержания. Злоумышленник к тому моменту уже успел отойти вглубь леса и переоделся, бросив камуфляж «под елочку».

– Наспех замаскированная еловыми ветками одежда была полностью подшита фольгой под подкладкой, рядом лежала и шапочка из фольги. Таким замысловатым способом нарушитель думал «обмануть» датчики тепла, на которые реагируют камеры видеонаблюдения, – сообщили литовские правоохранители.

Нарушителя госграницы настигли, пустив от одежды по следу собак. Через границу нелегально прошел 37-летний гражданин Узбекистана. Сейчас он задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на 2 года.

– Камеры теплового наблюдения начали устанавливать на границе с Беларусью примерно с 2000 года. Двадцать лет назад аналогичных случаев было очень много. Правонарушители рассчитывали, что фольга сделает их «невидимыми», а камеры останутся беспомощными перед такой мощной защитой. Бывали случаи, когда нелегалы, пересекающие границу полностью заворачивали голову в фольгу, чтобы предотвратить, как они думали, рассеивание тепла. В последние время такие «хитрости» стали очень редкими, – добавили в службе охраны госграницы.

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На белорусско-литовской границе поймал узбека в шапочке из фольги: так он хотел обмануть тепловизоры
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