2020-01-23T21:00:23+03:00
Общество
КП Беларусь

«Змеиный грипп»? Китайские ученые вычислили животное-носителя коронавируса

На продуктовом рынке, где произошли первые заражения в Ухане продавались также змеи и летучие мыши
Надежда БУТОВИЧ
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Межвидовым "передатчиком" коронавируса к человеку может оказаться змея. Фото: pixabay.com.Межвидовым "передатчиком" коронавируса к человеку может оказаться змея. Фото: pixabay.com.
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Специалисты Центральной школы базовых медицинских наук при университете Пекина, Первой больницы Гуансийского университета традиционной китайской медицины, а также Уханьского института биоинженерии и ряда других медцентров провели масштабное исследование на предмет обнаружения вероятного носителя нового типа коронавируса – 2019-nCoV. О результатах исследования сообщает ресурс Journal of Medical Virology.

– Большинство из зараженных пациентов потенциально подверглись воздействию диких животных на оптовом рынке морепродуктов (Прим: ныне закрытом). Где среди домашних животных и птицы, также продавались летучие мыши, змеи и другие пресмыкающиеся. Для определения возможного резервуара вируса был проведен всесторонний анализ и сравнений на сочетаемость с недавно идентифицированным коронавирусом 2019-nCoV среди разных видов животных, – сообщили ученые.

В результате тестов специалисты пришли к выводу, то новый вирус является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучей мыши и неизвестным по происхождению коронавирусом. Но главное, что наиболее вероятным переносчиком заболевания среди диких животных являются змеи.

– Также наши результаты позволяют предположить, что гомологичная рекомбинация может способствовать межвидовой передаче от змеи к человеку, – пояснили китайские исследователи.

Тем временем в Минздраве Беларуси заявили, что в стране уже получены реактивы, позволяющие выявить коронавирус. Напомним, в одну из больниц Минска с подозрением на короновирус попала приехавшая из Китая минчанка.

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«Змеиный грипп»? Китайские ученые вычислили животное-носителя коронавируса
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