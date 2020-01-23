2020-01-23T21:24:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивье гость украл и продал медали ветерана-афганца

Награды злоумышленник стащил, пока хозяин спал
Надежда БУТОВИЧ
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Украденные награды оперативники ищут, чтобы вернуть владельцу. Фото: СК.Украденные награды оперативники ищут, чтобы вернуть владельцу. Фото: СК.
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О раскрытии по горячим следам дела о краже наград за боевые заслуги сообщает пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.

К правоохранителям Ивьевского района 22 января обратился сельчанин, ветеран Афганской войны. Мужчина рассказал, что накануне Нового года у него гостил 56-летний знакомый, выпили. Спустя какое-то время хозяин не обнаружил свои медали. На место происшествия выбывали оперативники, по факту кражи возбудили уголовное дело.

– Выяснилось, что когда хозяин дома уснул, подозреваемый увидел пиджак с наградами, которые тут же решил украсть. Позже он продал украденное скупщику за 70 белорусских рублей, – пояснили в СК.

Сейчас подозреваемый находится под обязательством о явке. А правоохранители продолжают розыск украденных медалей, чтобы изъять их и возвратить владельцу.

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