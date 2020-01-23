МВД: Задержали воров-гастролеров, которые «отметились» в магазинах Борисова, Жодино, Марьиной Горки и Быхова

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В пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале сообщили о поимке «гастролеров», обворовавших несколько магазинов хозтоваров и косметики в разных регионах Беларуси.

В географии злоумышленников – торговые объекты на Минщине и Могилевщине. Интерес для них представляли преимущественно бытовая химия, парфюмерные товары и средства для гигиены.

– Задержаны 41- и 31-летний подельники, ранее судимые могилевчане. Мужчины объединились, чтобы обворовывать магазины в Минской и Могилевской областях. Успели «отметиться» в Борисове, Жодино и Марьиной Горке. А задержали криминальный «дуэт» в Быхове в момент совершения кражи в очередном торговом объекте, – объяснили в пресс-службе.

Украденное, как выяснили оперативники, могилевчане собирались потом сбывать у посредников в Могилеве. Сейчас подозреваемые помещены в ИВС. Материалы уголовного дела направлены на правовую оценку.