2020-01-24T10:51:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в Новогрудке выпал снег размером с горох

Похоже на град, но не он!
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Снежная крупа засыпала Новогрудок. Фото: twitter.com/belgidrometСнежная крупа засыпала Новогрудок. Фото: twitter.com/belgidromet
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В Новогрудке 22 января наблюдали необычное явление. Над городком сгустились тучи - и вместо долгожданного пушистого снега с неба посыпались какие-то шарики. Но это был не град!

В Белгидромете объяснили, что это снежная крупа. Так называют осадки в виде непрозрачных крупинок белого или матового цвета, которые выпадают из кучево-дождевых облаков при температуре, близкой к нулю.

Кстати, в тот же день в Минске погода тоже удивляла - сначала поднялась завируха, а потом прогремел гром. Это явление минчане в шутку назвали снежной грозой.

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