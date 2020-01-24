В деревне под Брестом неизвестный хищник передавил сотни кур

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На разорение курятников пожаловались жители агрогородка Большие Мотыкалы под Брестом. По ночам на подворья начал приходить какой-то зверь, который душил кур. Местные жители только подсчитывали потери: у одних хозяев из полсотни птиц выжил только один петух, у другой тоже несколько десятков кур погибло.

Фотографиями и сводками о потерях соседи делились в мотыкальской группе в «Вайбере». Всего в Больших Мотыкалах погибло около 300 кур.

В конце концов на неизвестного разбойника сельчане пожаловались участковому милиционеру, пишет «Брестская газета». Подозревали разных животных - лису, хорька, собак.

Виновником разгрома, похоже, стали все-таки собаки. Местные жители вспомнили, что несколько раз видели бродячую собаку во дворах. После того, как коммунальники произвели отлов, куры гибнуть перестали.