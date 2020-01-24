2020-01-24T12:21:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Слышал голоса, призывавшие бороться с нечистой силой»: в Островецком районе мужчина поджег дом с людьми

Все произошло после пьянки
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Два брата подпалили собственный дом. Фото: www.ostrovets.byДва брата подпалили собственный дом. Фото: www.ostrovets.by
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Пожар случился в кирпичном жилом доме. Пожарным удалось спасти двух жильцов дома - братьев 53 и 49 лет.

Как пишет «Астравецкая праўда», в тот вечер братья распивали спиртное и курили. Известно также, что оба периодически проходили лечение в психиатрической больнице.

Соседи заподозрили, что мужчины могли сами же себя и поджечь. Одного из них видели с канистрой.

Эту версию подтвердили в УВД Гродненского облисполкома. Установлено, что поджог совершил старший из братьев - он облил пол, мебель, стены бензином и моторным маслом и подпалил жилище.

- Свои нелогичные действия он объяснил тем, что на фоне прекращения употребления спиртных напитков он стал слышать голоса, призывавшие его не только бороться с присутствующей в помещении нечистой силой, но и подсказавшие, как это сделать, - комментируют в УВД Гродненского облисполкома.

Действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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