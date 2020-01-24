2020-01-24T14:37:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Макей в белорусском санатории: «Масса процедур, вкусно кормят, персонал вышколен»

Глава белорусского МИД поделился впечатлениями об отдыхе
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Владимир Макей (справа в полосатой кофте) впечатлился отдыхом в санатории. Фото профиля vladimir_makei_Владимир Макей (справа в полосатой кофте) впечатлился отдыхом в санатории. Фото профиля vladimir_makei_
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Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей поделился со своими подписчиками в Инстаграме радостью - удалось уехать на неделю в отпуск. На отдых Макей с семьей поехал в один из белорусских санаториев.

- Жизнь - штука интересная! Предоставилась возможность уехать на неделю в отпуск. В один из санаториев в Беларуси, где масса процедур, вкусно кормят, персонал вышколен и все тикает как часики, - пишет Владимир Макей.

Кроме собственно отдыха министра впечатлило общение с другими отдыхающими.

- Главное - люди, которые сюда приезжают, и их мнение. А мнение о Беларуси - однозначное. И в первую очередь от россиян, восхищающихся ценами в санатории, качеством наших продуктов, отношением людей... - делится Макей.

Эту запись в своем блоге он сопроводил фотографией. Кроме семьи, на ней - люди, с которыми министр познакомился в санатории. И с которыми ему пришлось даже спорить! С ними, пишет министр, он играл в коллективную интеллектуальную игру.

- За одним столом сидели несколько вечеров подряд азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, родившиеся в Казахстане и, естественно, белорусы. Кстати, в ходе не имеющих отношения к игре дискуссий на политические темы (а они, поверьте, были жаркими и даже с навешиванием ярлыков) в конечном итоге все приходили к взаимному пониманию.

Незапланированные политические дебаты отдых семье не испортили.

- Еще раз убедился, что Беларусь - это страна, где всегда рады видеть всех, где все чувствуют себя как дома и где даже конфликтующие стороны становятся друзьями! - заключил Владимир Макей

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Владимир Макей в белорусском санатории: «Масса процедур, вкусно кормят, персонал вышколен»
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