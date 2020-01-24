Лукашенко про Чехию: «Доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Разве 10 миллионов евро - это деньги?»
Во время запланированного визита на завод газетной бумаги Александр Лукашенко поинтересовался судьбой инвестпроекта. На шкловском заводе планировали производить бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов. Поставщиком оборудования должна была стать известная чешская компания, но проект так и не был реализован.
- Вы должны запустить это высокотехнологичное предприятие и произвести товар, - потребовал президент.
Руководитель завода Юрий Лука пообещал, что к концу этого года оборудование будет поставлено, смонтировано и запущено.
- Вы уверены, что у вас получится? - поинтересовался глава государства.
- Да, я уверен.
- Ты и министр (промышленности. - Ред.) отвечаете за это головой, - показали диалог президента с директором в новостном выпуске в эфире «Беларусь 1».
Правительству Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с чешским поставщиком, из-за которого сорвался проект. Завод с ним судится за оборудование.
- Вы должны мне доложить все рычаги воздействия на эту страну. Я этого не боюсь. Вы должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране! И предупредите Макея. Я его предупреждал, когда принимал верительные грамоты от чешского посла. Посол меня понял. Это не стоит того, чтобы мы испортили отношения с Чехией. Разве 12 миллионов долларов, 10 миллионов евро - это деньги? Это не деньги. Тем более они понимают, что не правы. Мы должны показать, что нужно по-человечески относиться к коммерческим и прочим проектам. Это взаимоотношения государств! Мы никогда с Чехией не имели проблем, - потребовал президент.