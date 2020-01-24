2020-01-24T13:36:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про Чехию: «Доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Разве 10 миллионов евро - это деньги?»

Президент посетил завод газетной бумаге в Шклове и остался недоволен тем, что инвестпроект с Чехией провалился
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Президент на заводе газетной бумаги в Шклове поинтересовался судьбой инвестпроекта. Фото: president.gov.byПрезидент на заводе газетной бумаги в Шклове поинтересовался судьбой инвестпроекта. Фото: president.gov.by
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Во время запланированного визита на завод газетной бумаги Александр Лукашенко поинтересовался судьбой инвестпроекта. На шкловском заводе планировали производить бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов. Поставщиком оборудования должна была стать известная чешская компания, но проект так и не был реализован.

- Вы должны запустить это высокотехнологичное предприятие и произвести товар, - потребовал президент.

Руководитель завода Юрий Лука пообещал, что к концу этого года оборудование будет поставлено, смонтировано и запущено.

- Вы уверены, что у вас получится? - поинтересовался глава государства.

- Да, я уверен.

- Ты и министр (промышленности. - Ред.) отвечаете за это головой, - показали диалог президента с директором в новостном выпуске в эфире «Беларусь 1».

Правительству Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с чешским поставщиком, из-за которого сорвался проект. Завод с ним судится за оборудование.

- Вы должны мне доложить все рычаги воздействия на эту страну. Я этого не боюсь. Вы должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране! И предупредите Макея. Я его предупреждал, когда принимал верительные грамоты от чешского посла. Посол меня понял. Это не стоит того, чтобы мы испортили отношения с Чехией. Разве 12 миллионов долларов, 10 миллионов евро - это деньги? Это не деньги. Тем более они понимают, что не правы. Мы должны показать, что нужно по-человечески относиться к коммерческим и прочим проектам. Это взаимоотношения государств! Мы никогда с Чехией не имели проблем, - потребовал президент.

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