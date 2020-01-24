2020-01-24T14:03:07+03:00
Политика
КП Беларусь

«Россия начала налоговый маневр, чтобы надавить на Беларусь. Я не хочу быть последним президентом»

Во время визита в Шклов Лукашенко высказался про нефтегазовый конфликт с Россией
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко посетил Шклов. Фото: belta.byЛукашенко посетил Шклов. Фото: belta.by
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В пятницу, 24 января, президент Лукашенко отправился в рабочую поездку в Шклов. Там он посетил завод газетной бумаги - поинтересовался судьбой инвестпроекта и пообщался с рабочим коллективом. Не обошел вниманием и ситуацию с Россией.

- Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая, - цитирует президента belta.by.

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал более развернутую цитату на эту тему:

- Россия начала налоговый маневр специально, чтобы надавить на Беларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами... Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу.

Александр Лукашенко подчеркнул, что расценивает Россию как союзника и надеется на восстановление нормальных отношений.

- Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях, - считает президент.

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