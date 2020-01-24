2020-01-24T14:44:56+03:00
Общество
КП Беларусь

С 30 января подорожают некоторые услуги «Белпочты»

Поднимается цена на заказное письмо и ускоренную пересылку посылок
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Почта повышает тарифы.Почта повышает тарифы.Фото: Оксана БРОВАЧ
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«Белпочта» с 30 января 2020 года меняет тарифы на некоторые почтовые услуги внутри страны. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Например, дорожают заказные письма. За отправление массой до 20 г нужно будет заплатить 1,98 рубля (для физлиц) и 2,04 рубля (для юрлиц). Цена повысилась на 8 копеек.

В среднем на 5% подорожают внутренние отправления ЕМS, Е-commerce, услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер».

Останутся прежними тарифы на универсальные почтовые услуги - пересылку открыток, простых писем и бандеролей, отправлений «1 класс», дополнительных услуг почтовой связи общего пользования.

Есть и еще одно изменение. За оплату социальных услуг, которые оказывают территориальные центры соцобслуживания, через кассу «Белпочта» не будет брать комиссию. За оплату других услуг - например, коммунальных - почта с нового года берет комиссию 60 копеек.

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