Пятничный рейс из Пекина в Минск отменен

Связано ли это с распространением нового вируса - неизвестно. Следующий рейс запланирован на понедельник

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Согласно сезонному расписанию, размещенному на сайте Национального аэропорта "Минск", рейс Пекин - Минск авиакомпании Air China летает 3 раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Крайний рейс был в среду, 22 января. Сегодня, 24 января, в Минске должен был сесть очередной самолет из Китая. Но с онлайн-табло прилетов сегодняшний рейс исчез (хотя в сезонном расписании по-прежнему есть). На сайте Air China он значится как отмененный.

- Рейс действительно отменен, - подтвердили «Комсомолке» в справочном центре аэропорта Минска. - Причин отмены перевозчик нам не сообщает.

Следующий рейс, по данным сервиса Flightradar24, запланирован на понедельник, 27 января.

Напомним, сейчас в Китае бушует новый вирус, который убил уже несколько десятков человек.

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