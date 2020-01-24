Лукашенко: «Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России»

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Александр Лукашенко посетил завод газетной бумаги и встретился с рабочим коллективом. В своем выступлении он говорил про нефтегазовый конфликт с Россией и, в этой связи, про независимость Беларуси.

- У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, - цитирует президента его пресс-служба.

- В переговорах с президентом (России. - Ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас, - заметил Лукашенко.