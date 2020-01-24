ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск - Могилев

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Госавтоинспекция Беларуси будет в усиленном режиме контролировать трассу М4 Минск - Могилев. Об этом сообщает ГАИ УВД Минской области. Массированная отработка автомобильной дороги будет происходить с 24 по 26 января.

Такую меру в ГАИ объясняют тем, что с начала года в области увеличилось количество ДТП в сравнении с прошлым годом. Инспекторы постараются предотвратить новые происшествия.

- Большинство из них - с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта, то есть наименее защищенных категорий. Так, на автомобильной дороге М4 Минск - Могилев произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб, еще один получил травмы, - объясняют в Госавтоинспекции.

Патрули будут особое внимание уделять пешеходам и велосипедистам, в целом выполнению правил дорожного движения, а также выявлять бесправников.