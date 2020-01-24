США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти

Ранее президент заявлял, что в России наша страна будет покупать только 30 - 40% от необходимого количества нефти

Изменить размер текста: A A

Во время встречи с рабочими на шкловском заводе газетной бумаги, куда Александр Лукашенко 24 января приехал с рабочим визитом, он высказался об альтернативных поставках нефти. Напомним, ранее президент на фоне того, что Россия и Беларусь не могут согласовать цену на нефть и газ, дал задание найти альтернативные источники поставок этих ресурсов.

- Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты, - говорит Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что он поставил в известность Владимира Путина о своих планах. Например, один из альтернативных маршрутов - через порт в Балтийском море - уже реализуется. В Беларусь едет норвежская партия нефти. Другие маршруты - через Польшу и Украину.

- То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять, - рассуждает глава государства.

Кроме того, президент вспомнил, что Беларусь договаривается и с другими поставщиками нефти - США, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами.

- Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше, - цитирует Лукашенко пресс-служба.