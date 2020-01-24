2020-01-24T17:48:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на выходных 25-26 января: дождь и до +6

Сыро, но тепло
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В прогнозе - дождь с мокрым снегом.В прогнозе - дождь с мокрым снегом.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Белгидромет поделился прогнозом погоды на ближайшие выходные в Беларуси.

В субботу 25 января погоду сделает неустойчивая воздушная масса, которая придет к нам с Балтийского моря. Днем будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки - дождь, мокрый снег.

Днем потеплеет до +6, ночью прогнозируется до +4 тепла. Причем неожиданно теплее всего будет в северных регионах страны. В Бресте - только до +3.

С такой погодой особенно бдительным следует быть водителям - на отдельных участках дорог, особенно утром и вечером, возможна гололедица.

На воскресенье 26 января прогноз примерно такой же. Ночью и утром возможны туманы, на дорогах - гололедица. Ночью прогнозируется от -3 до +2, днем - от нуля до +5. Дождь и мокрый снег могут быть ближе к вечеру.

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