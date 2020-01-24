Погода в Беларуси на выходных 25-26 января: дождь и до +6

Изменить размер текста: A A

Белгидромет поделился прогнозом погоды на ближайшие выходные в Беларуси.

В субботу 25 января погоду сделает неустойчивая воздушная масса, которая придет к нам с Балтийского моря. Днем будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки - дождь, мокрый снег.

Днем потеплеет до +6, ночью прогнозируется до +4 тепла. Причем неожиданно теплее всего будет в северных регионах страны. В Бресте - только до +3.

С такой погодой особенно бдительным следует быть водителям - на отдельных участках дорог, особенно утром и вечером, возможна гололедица.

На воскресенье 26 января прогноз примерно такой же. Ночью и утром возможны туманы, на дорогах - гололедица. Ночью прогнозируется от -3 до +2, днем - от нуля до +5. Дождь и мокрый снег могут быть ближе к вечеру.