2020-01-24T17:05:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно за занятия проституцией задержали девушку-подростка

Могут наказать не только ее, но и родителей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Несовершеннолетняя девочка предлагала интим за деньги через соцсети.Несовершеннолетняя девочка предлагала интим за деньги через соцсети.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

На проститутку вышли через интернет. Выяснилось, что интимные услуги за деньги оказывала несовершеннолетняя девушка-подросток.

- В последующем ее задержали. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям девушки и ее родителей будет дана правовая оценка, - комментирует Дмитрий Грасевич, начальник управления по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома.

В милиции призывают родителей быть внимательнее к своим детям и не оставлять без контроля их жизнь в соцсетях. Втянутым в преступления, связанные с проституцией, рекомендуют обращаться за помощью.

- За анонимной помощью дети и их родители могут обратиться на сайт pomogut.by или в организацию ЮНИСЕФ, где психологи-профессионалы, работающие круглосуточно, проводят работу с детьми и подростками и оказывают им необходимую помощь, - добавляют в УВД Гродненского облисполкома.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Горках мошенники за 150 рублей продавали пенсионерам газовое оборудование стоимостью 35 рублей
Белстат: В декабре в Беларуси средняя зарплата составила почти 1239 рублей
Погода в Беларуси на выходных 25-26 января: дождь и до +6
С 1 февраля в Беларуси дорожают сигареты
«Мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны». Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность»
В Гродно за занятия проституцией задержали девушку-подростка
США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти
ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск - Могилев
Лукашенко: «Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России»
Пятничный рейс из Пекина в Минск отменен
С 30 января подорожают некоторые услуги «Белпочты»
«Россия начала налоговый маневр, чтобы надавить на Беларусь. Я не хочу быть последним президентом»
Лукашенко про Чехию: «Доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Разве 10 миллионов евро - это деньги?»
Владимир Макей в белорусском санатории: «Масса процедур, вкусно кормят, персонал вышколен»
«Слышал голоса, призывавшие бороться с нечистой силой»: в Островецком районе мужчина поджег дом с людьми
В деревне под Брестом неизвестный хищник передавил сотни кур
Фотофакт: в Новогрудке выпал снег размером с горох
МВД: Задержали воров-гастролеров, которые отметились в магазинах Борисова, Жодино, Марьиной Горки и Быхова
В Ивье гость украл и продал медали ветерана-афганца
«Змеиный грипп»? Китайские ученые вычислили животное - носителя коронавируса
На белорусско-литовской границе поймали узбека в шапочке из фольги: так он хотел обмануть тепловизоры
СК: Свидетель убийства спустя 4 года рассказал, как сын убил 50-летнего отца и где спрятан труп
Первое нарушение и уже лишение прав: в Гродненской области задержали пьяную автоледи
Через десять дней шенген для белорусов подорожает до €80 - ЕС отказался заморозить его стоимость
Доярка из-за ревности окатила соперницу ведром кипятка
Турция депортировала двух граждан Беларуси, подозреваемых в связи с террористами
В Барановичах пустой лесовоз насмерть сбил женщину