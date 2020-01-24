В Гродно за занятия проституцией задержали девушку-подростка

Могут наказать не только ее, но и родителей

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На проститутку вышли через интернет. Выяснилось, что интимные услуги за деньги оказывала несовершеннолетняя девушка-подросток.

- В последующем ее задержали. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям девушки и ее родителей будет дана правовая оценка, - комментирует Дмитрий Грасевич, начальник управления по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома.

В милиции призывают родителей быть внимательнее к своим детям и не оставлять без контроля их жизнь в соцсетях. Втянутым в преступления, связанные с проституцией, рекомендуют обращаться за помощью.

- За анонимной помощью дети и их родители могут обратиться на сайт pomogut.by или в организацию ЮНИСЕФ, где психологи-профессионалы, работающие круглосуточно, проводят работу с детьми и подростками и оказывают им необходимую помощь, - добавляют в УВД Гродненского облисполкома.