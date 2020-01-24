«Мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны». Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность»

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Во время визита на Шкловский завод газетной бумаги президент рассказал о своей консервативной позиции относительно современных гаджетов.

– Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься, - признался Лукашенко.

Он отметил, что президенту редко кто-то звонит по мобильному телефону. А если звонок по мобильной связи главе государства и поступает, телефон ему приносит адъютант, пишет belta.by.

– Я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет, - объяснил свой выбор президент.

Кроме этого Лукашенко считает, что радиоволны от гаджетов плохо влияют на здоровье человека, а интернет кроме пользы может таить и возможную опасность.