2020-01-24T18:21:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белстат: В декабре в Беларуси средняя зарплата составила почти 1239 рублей

Это на 100 рублей больше, чем в ноябре
Надежда БУТОВИЧ
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Средние зарплаты выросли по всей стране.Средние зарплаты выросли по всей стране.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Национальном статистическом комитете подвели финансовые итоги года и подсчитали среднюю зарплату за последний месяц 2019-го.

– Зарплата работников в Беларуси за декабрь прошлого года составила в номинальном начисленном выражении в среднем – 1238,7 белорусского рубля, – заявили в Белстате.

Причем по сравнению с ноябрем – средняя зарплата подросла более чем на 125 рублей. В последний месяц осени средняя номинальная начисленная зарплата была всего 1113,1 рубля.

Регионально в декабре зарплатные лидеры и отстающие по сути сохранили свои места. Самые высокие средние зарплаты в столице – 1734,5 белрубля. За Минском расположилась Минская область, где средняя зарплата – 1240,5 рубля. А дальше по убыванию начисленных доходов идут Гомельщина (около 1082 рубля), Гродненщина (1078), Брестчина (1113), в «отстающих» Витебщина (1030) и Могилевщина (993 рубля). При этом во всех регионах в декабре 2019 года средние номинальные зарплаты превысили 100-процентный рост по сравнению с предыдущим годом на 4-9 процентов.

– Также в 2019 году выросли и реальные зарплаты белорусов, в сравнении с 2018 годом рост составил более 7 процентов, – уточнили в Белстате.

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