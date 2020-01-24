В Горках мошенники за 150 рублей продавали пенсионерам газовое оборудование стоимостью 35 рублей

Прибор, стоивший всего 35 рублей, мошенники продавали в пять раз дороже. Фото: СК.

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Правоохранителями Горок расследуется дело о серии мошенничеств, совершенное группой лиц. Об этом пресс-служба Следственного Комитета сообщила в официальном Telegram-канале.

В милицию обратился пожилой горожанин и рассказал, что к нему домой приходили молодые люди: парень и девушка. Они предоставили удостоверения работников газовой службы и убедили купить сигнализатор загазованности. Когда он позвонил в газовую службу с уточнениями там пояснили, что работников по указанному адресу не отправляли и посоветовали обратиться к правоохранителям.

– По указанным потерпевшим приметам удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 19-летний могилевчанин с 20-летней подельницей. Молодые люди, притворяясь газовиками, за 150 рублей («со скидкой для пенсионеров») продавали оборудование реальная стоимость которого на рыке 35 рублей, – пояснили в пресс-службе.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве. Следователи ищут и других возможных потерпевших.