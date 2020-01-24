На М1 лось выбежал под Audi A6: пассажир и водитель в больнице, сохатый погиб

После столкновения с лосем иномарка осталась без крыши. Фото: ГАИ Брест.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного произошло в Брестской области в четверг, 23 января. Об этом пресс-служба УВД Брестского областного исполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария случилась вечером, около 19.30 часов, на автотрассе направлением Брест – Минск – Россия. Легковушка с 32-летний водителем и 26-летней пассажиркой ехала в сторону Бреста по М-1.

– Примерно на 236 километре автодороги, недалеко от Барановичей, под колеса легковушки выбежал лось. Животное пробежало слева направо по ходу движения «Ауди». Избежать столкновения не удалось. От удара иномарка вылетела в правый кювет, – пояснили в Госавтоинспекции Бреста.

Водитель и пассажирка "Ауди" после ДТП с лосем доставлены в больницу. Фото: ГАИ Брест.

Удар был такой силы, что у «Ауди» полностью деформировалась передняя часть – крышу словно «срезало». В ДТП сохатый не выжил, сильно пострадали люди: и водителя, и его пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести в ближайшую больницу.

ГАИ проводит проверку.