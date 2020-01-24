Пока брестчанка играла клоуна на детском утреннике, коллега украла у нее деньги с карты

Потерпевшая носила вместе и карточку и пин-код, вор этим и воспользовалась. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Изменить размер текста: A A

Об инциденте сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. В милицию обратилась жительница Бреста, работающая воспитателем в детском саду. Женщина пошла в магазин, попыталась расплатиться за покупки банковской картой, но средств оказалось недостаточно. Уверенная в том, что деньги пропали, она пошла к правоохранителям.

– Подозрения брестчанки подтвердились: денег ее лишил неизвестный злоумышленник. В ходе следствия выяснилось, что женщина недавно получила новую банковскую карту, поэтому носила в кошельке и «пластик», и бумажку с пин-кодом. Когда пин-код окончательно запомнила – записку выбросила, но вор успел совершить кражу до этого момента, – пояснили в пресс-службе.

Оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказалась коллега потерпевшей. В день кражи брестчанка играла клоуна на детском утреннике, в это время другая воспитательница взяла из ее кошелька карточку и записку с пин-кодом, сходила в банкомат и сняла 50 рублей. А после вернула все на место.

Против нарушительницы возбудили уголовное дело, ее обвиняют в хищениях путем использования компьютерной техники.