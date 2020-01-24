2020-01-24T20:31:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Посадил на электричку от греха подальше»: Пропавшую в Сморгони школьницу нашли в Дзержинске

В МВД сообщили подробности происшествия
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Снежана Шукелович не в первый раз сбежала из дома. Фото: МВД.Снежана Шукелович не в первый раз сбежала из дома. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

В четверг, 23 января, СМИ взбудоражила новость: в Сморгони пропала 15-летняя школьница Снежана Шукелович. Девочка пошла утром в школу, но в учебное заведение не приходила, дома и у друзей не объявлялась – родители позвонили в милицию.

Сообщение разлетелось по белорусским СМИ и вскоре все знали о розыске Снежаны.

– Так, из средств массовой информации, о том, что девушка ушла из дома, не предупредив родных, узнал и знакомый Снежаны, к которому она поехала на поезде в Дзержинск. Молодой человек встретил «потеряшку» и сам посадил на электричку, посоветовав поскорее вернуться к родным, – пояснили в пресс-службе МВД в официальном канале в Telegram.

Доехать незамеченной обратно школьница не смогла, ее обнаружили сотрудники милиции, доставили в Дзержинский РОВД для разбирательств. За школьницей выехали родители в сопровождении сморгонской милиции. Как уточнили правоохранители, здоровью девушки ничего не угрожает. В милиции вновь проведут профилактическую беседу с несовершеннолетней. Сообщалось, что и ранее Снежана неоднократно уходила из дома.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, а мы боимся страну защитить!»
В Жабинке милиционер гнался за вором, укравшим рога и бутылку коньяка
«Посадил на электричку от греха подальше»: Пропавшую в Сморгони школьницу нашли в Дзержинске
Пока брестчанка играла клоуна на детском утреннике, коллега украла у нее деньги с карты
На М1 лось выбежал под Audi A6: пассажир и водитель в больнице, сохатый погиб
В Горках мошенники за 150 рублей продавали пенсионерам газовое оборудование стоимостью 35 рублей
Белстат: В декабре в Беларуси средняя зарплата составила почти 1239 рублей
Погода в Беларуси на выходных 25-26 января: дождь и до +6
С 1 февраля в Беларуси дорожают сигареты
«Мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны». Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность»
В Гродно за занятия проституцией задержали девушку-подростка
США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти