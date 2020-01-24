«Посадил на электричку от греха подальше»: Пропавшую в Сморгони школьницу нашли в Дзержинске

Снежана Шукелович не в первый раз сбежала из дома. Фото: МВД.

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В четверг, 23 января, СМИ взбудоражила новость: в Сморгони пропала 15-летняя школьница Снежана Шукелович. Девочка пошла утром в школу, но в учебное заведение не приходила, дома и у друзей не объявлялась – родители позвонили в милицию.

Сообщение разлетелось по белорусским СМИ и вскоре все знали о розыске Снежаны.

– Так, из средств массовой информации, о том, что девушка ушла из дома, не предупредив родных, узнал и знакомый Снежаны, к которому она поехала на поезде в Дзержинск. Молодой человек встретил «потеряшку» и сам посадил на электричку, посоветовав поскорее вернуться к родным, – пояснили в пресс-службе МВД в официальном канале в Telegram.

Доехать незамеченной обратно школьница не смогла, ее обнаружили сотрудники милиции, доставили в Дзержинский РОВД для разбирательств. За школьницей выехали родители в сопровождении сморгонской милиции. Как уточнили правоохранители, здоровью девушки ничего не угрожает. В милиции вновь проведут профилактическую беседу с несовершеннолетней. Сообщалось, что и ранее Снежана неоднократно уходила из дома.