В Жабинке милиционер гнался за вором, укравшим рога и бутылку коньяка

Вор схватил первое, что увидел: это оказались рога и бутылка. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Хозяйка квартиры на тот момент даже и не знала, что ее ограбили

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В пресс-службе УВД Брестского областного исполкома рассказали о раскрытии преступления по горячим следам.

Инцидент произошел в Жабинке 14 января. В городе оперативник заметил горожанина с «запятнанной репутацией». Неоднократно судимый мужчина шел оглядываясь и пряча под курткой какую-то объемную вещь. Заметив милиционера рецидивист побежал в городской парк, но правохранитель вскоре его настиг.

– Отпираться злоумышленник не стал, показал из-под куртки декоративную вешалку из оленьих рогов и бутылку конька, признался, что только что украл это в незапертой квартире, – прокомментировали в пресс-службе.

В указанную вором квартиру прибыл милицейский наряд, выяснилось, что входную дверь забыла закрыть несовершеннолетняя внучка хозяйки, когда уходила в школу. Злоумышленник быстро схватил в прихожей первое, что попалось под руку, и поспешил скрыться с места преступления. Женщина же была на работе и о краже даже не подозревала.

Дело отправлено на правовую оценку.