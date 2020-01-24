Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, а мы боимся страну защитить!»

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В пятницу, 24 января, находясь с рабочим визитом на Могилевщине, Александр Лукашенко посетил Шклов. В райцентре глава страны отправился на шкловский завод газетной бумаги, где эмоционально и категорично пообщался с руководством предприятия и чиновниками. Президент потребовал развития сферы и результативной работы. Видео вышло в эфир телеканала СТВ.

– Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее! А мы дрожим, боимся свою страну защитить, – напомнил Лукашенко о проблемах в энергосфере, связанных с российской позицией по нефтегазовому вопросу.

И потребовал на всех уровнях выполнять работу, защищая и отстаивая белорусские интересы, – перестать «быть пушистыми и белыми».

– У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило, – прокомментировал президент.

В политике компаний, по словам лидера Беларуси, в главенстве должна быть работа для выгоды республики, а затем только на заинтересованность других стран – зарубежных партнеров. Как пример, предприятиям нужно глубоко мониторить внутренний рынок и: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Если ты диван, кровать, кухонную мебель производишь, импорта быть не должно!», – резюмировал Лукашенко.