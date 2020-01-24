2020-01-24T21:56:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, а мы боимся страну защитить!»

Президент резко высказался о проблемах в энергосфере [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Лукашенко напомнил, что белорусские предприятия должны работать на интересы своей страны. Фотоиллюстрация: стоп-кадр видео СТВ.Лукашенко напомнил, что белорусские предприятия должны работать на интересы своей страны. Фотоиллюстрация: стоп-кадр видео СТВ.
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 января, находясь с рабочим визитом на Могилевщине, Александр Лукашенко посетил Шклов. В райцентре глава страны отправился на шкловский завод газетной бумаги, где эмоционально и категорично пообщался с руководством предприятия и чиновниками. Президент потребовал развития сферы и результативной работы. Видео вышло в эфир телеканала СТВ.

– Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее! А мы дрожим, боимся свою страну защитить, – напомнил Лукашенко о проблемах в энергосфере, связанных с российской позицией по нефтегазовому вопросу.

И потребовал на всех уровнях выполнять работу, защищая и отстаивая белорусские интересы, – перестать «быть пушистыми и белыми».

– У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило, – прокомментировал президент.

В политике компаний, по словам лидера Беларуси, в главенстве должна быть работа для выгоды республики, а затем только на заинтересованность других стран – зарубежных партнеров. Как пример, предприятиям нужно глубоко мониторить внутренний рынок и: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Если ты диван, кровать, кухонную мебель производишь, импорта быть не должно!», – резюмировал Лукашенко.

Лукашенко в Шклове: «Раком нас поставили по углеводородам!» Импортозамещение и отношения с Россией..

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, а мы боимся страну защитить!»
В Жабинке милиционер гнался за вором, укравшим рога и бутылку коньяка
«Посадил на электричку от греха подальше»: Пропавшую в Сморгони школьницу нашли в Дзержинске
Пока брестчанка играла клоуна на детском утреннике, коллега украла у нее деньги с карты
На М1 лось выбежал под Audi A6: пассажир и водитель в больнице, сохатый погиб
В Горках мошенники за 150 рублей продавали пенсионерам газовое оборудование стоимостью 35 рублей
Белстат: В декабре в Беларуси средняя зарплата составила почти 1239 рублей
Погода в Беларуси на выходных 25-26 января: дождь и до +6
С 1 февраля в Беларуси дорожают сигареты
«Мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны». Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность»
В Гродно за занятия проституцией задержали девушку-подростка
США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти