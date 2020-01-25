2020-01-25T11:36:17+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске подросток перебегал дорогу и его сбило авто

Мальчишка проигнорировал запрещающий сигнал светофора
Евгения ПОПКО
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ГАИ просит взрослых напоминать детям о правилах поведения на дороге.ГАИ просит взрослых напоминать детям о правилах поведения на дороге.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ДТП произошло 24 января около 17.00 на улице Сухаревской в Минске. Водитель наехал на 16-летнего пешехода, который перебегал дорогу по регулируемой "зебре", но на запрещающий сигнал светофора. Мальчишку доставили в больницу.

- У подростка предварительно диагностирован перелом ноги, - сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома belta.by.

Сейчас проводится проверка. ГАИ же просит взрослых напоминать детям о том, как вести себя на дороге. В том числе родителям нужно позаботиться, чтобы у их ребенка на одежде или рюкзаке был фликер.

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