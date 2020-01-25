2020-01-25T14:13:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Свято-Успенскому Жировичскому монастырю исполнится 500 лет

Подготовку к торжествам завершат к маю
Евгения ПОПКО
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К чудотворной иконе в Жировичах едут издалека. Фото: vk.com/zhirovichisoborК чудотворной иконе в Жировичах едут издалека. Фото: vk.com/zhirovichisoborФото: СОЦСЕТИ
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В этом году состоится празднование 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания монастыря. Подготовка к торжествам завершится к 1 мая, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

- Все подготовительные работы ведутся. Сегодня оцениваем ход строительно-монтажных работ, приведение в порядок Слонимского района, подготовки мест приема и размещения гостей, - цитирует Игоря Петришенко belta.by.

Свято-Успенский Жировичский монастырь находится в Слонимся районе и славится тем, что здесь хранится чудотворная икона Божией Матери. Верующие со всей страны приезжают сюда, чтобы попросить у Богородицы помощи.

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Свято-Успенскому Жировичскому монастырю исполнится 500 лет
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