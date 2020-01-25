2020-01-25T15:51:26+03:00
Минск
КП Беларусь

Наталья Кочанова и глава Минска Анатолий Сивак прогулялись по Грушевскому скверу и сказали остановить вырубку деревьев

Власти будут разбираться, оставить ли сквер в сохранности, как просят местные жители, или разрешить и дальше строить дом
Ольга ШЕСТАКОВА
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Во время одной из акций в защиту сквера деревья украсили шарфиками. Правда, коммунальники их сняли уже назавтра.Во время одной из акций в защиту сквера деревья украсили шарфиками. Правда, коммунальники их сняли уже назавтра.
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Минчане с Грушевки, что в Московском районе Минска, за свой сквер борются давно и разными методами. В этом микрорайоне и так мало деревьев, а сквер постоянно уменьшают, в том числе ради строительства дома и стоянки.

Защитники сквера, после видеообращения к президенту, в четверг, 23 января попали на прием к Наталье Кочановой. Она сказала, что ей поручено разобраться с ситуацией. Наталья Ивановна, напомним, сейчас глава Совета Республики, а еще - помощник президента по Минску.

В четверг Наталья Кочанова сказала, что хотела бы сама увидеть сквер и то, что в нем происходит, и вот - приехала туда в субботу, 25 января.

- Приехали Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак. Они прогулялись по скверу, посмотрели, где будет стройка, в каком состоянии сквер... Его, кстати, до этого коммнальники чистили, мыли и убирали два дня. Потом Кочанова сказала директору фирмы, которая ведет строительство, чтобы стройку, которая предполагалась на месте сквера, пока прекратили и деревья не вырубали. В понедельник его об этом должны уведомить официально, - рассказали нам местные жители. - Все остановили на время проверки, но мы надеемся, что решение Мингорисполкома о выделении земли под строительство отменят.

Напомним, минчане с 2018 года борются со строительством дома, которого изначально не планировалось. Дом этот и строят на месте сквера. Минчане уверены, что дом строится с нарушениями.

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