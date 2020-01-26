В Щучинском районе застолье закончилось поножовщиной

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Тело 50-летнего мужчины в деревне в Щучинском районе нашли в субботу 25 января. На место происшествия выехали следователи и эксперты.

Специалистам предварительно удалось установить, что мужчину убили. По подозрению в совершении убийства задержан 45-летний местный житель.

По версии следствия, поножовщиной закончилась совместная пьянка.

- В ходе совместного распития спиртных напитков 45-летний мужчина ножом нанес удар в область грудной клетки своему знакомому. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, - комментируют в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве по ч.1 ст.139 УК РБ. Расследование продолжается.