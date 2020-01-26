КП Беларусь
В Кобринском районе Fiat съехал с дороги и врезался в дерево
Водителя забрали в больницу
В ДТП пострадала женщина. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Авария случилась в Кобринском районе 25 января около 16:00.
За рулем «Фиат Пунто» ехала 57-летняя жительница Кобрина. На 14 километре дороги Кобрин - Дивин она не справилась с управлением автомобилем. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Женщину с места происшествия забрали в больницу с травмами. В обстоятельствах аварии будут разбираться в Госавтоинспекции.
– Уважаемые водители, ГАИ напоминает, что, находясь за рулем, необходимо быть максимально сконцентрированным и внимательным. Не отвлекаться на социальные сети, разговоры по телефону. Соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя, - напоминают водителям в ГАИ УВД Брестчины.