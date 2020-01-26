Первая пошла: норвежская нефть поступила на «Нафтан»

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В 8.10 утра на станцию «Новополоцк» прибыл долгожданный состав из Клайпеды. Как сообщает Белта, в 59 цистернах около 3,5 тысяч тонн норвежской нефти, которые уже начали поступать для переработки в ОАО «Нафтан». Общий объем норвежской нефти, которую приобрела Беларусь - а это 86 тысяч тонн - будет поступать на предприятие в течение ближайших четырнадцати дней. Напомним, с 1 января Россия прекратила поставку в Беларусь нефти. Тогда же президент поручил правительству отыскать альтернативные источники поставок и заключить контракты, которые гарантировали бы поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.