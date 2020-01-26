В четвертый раз с начала года и на традиционную копейку: 26 января в Беларуси подорожало топливо

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С 26 января в Беларуси на одну копейку выросла цена на автомобильное топливо. Это четвертое повышение цена с начала текущего года. К слову, в 2019 году стоимость литра бензина и дизеля менялась 28 раз, в подавляющем большинстве случаев это было подорожание на одну копейку. Новые ценники, которые уже отражены на заправках, следующие: за литр АИ-92-К5-Евро придется заплатить 1,68 рубля, за АИ-95-К5-Евро - 1,78 рубля, за АИ-98-К5-Евро - 2 рубля. Цена литра дизельного топлива составляет 1,78 рубля.