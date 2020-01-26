КП Беларусь
В Городокском районе легковушка, в которой находились четыре человека, вылетела в кювет
Спасать водителя пришлось бригаде МЧС
Фото: МЧС
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ДТП произошло около 9.20 утра в Городокском районе около деревни Новка. Автомобиль «Мазда», в котором, помимо водителя, было три пассажира, вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщает Белта, водитель оказался заблокирован в салоне машины. При помощи специального инструмента спасатели извлекли его из автомобиля и передали медикам. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.