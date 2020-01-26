Погода на понедельник: желтый уровень опасности

В Белгидромете обещают мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица. Не исключен туман

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В Беларуси 27 января установится облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах прогнозируют небольшие осадки, днем на большей части страны обещают мокрый снег и дождь. Кроме этого, не исключен слабый туман. На отдельных участках дорог – гололедица. Ночная температура воздуха составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 5 градусов.