2020-01-27T09:12:17+03:00
Общество
КП Беларусь

«К 2025 году выйдем на 100% от средней зарплаты по стране». Министр образования - о заработке учителей

Игорь Карпенко высказался об использовании учениками гаджетов на уроках, загруженности педагогов бумажной работой и зарплате учителей
Полина СВЕТЛОВА
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По словам министра, каждый учитель сам определяет, будут ли ученики будут пользоваться гаджетами на урокеПо словам министра, каждый учитель сам определяет, будут ли ученики будут пользоваться гаджетами на урокеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Эти темы министр образования затронул в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1». Он отметил, что не совсем верно говорить о том, что министр запретил использование гаджетов на уроках.

- Но вместе с тем мы должны понимать, что использование гаджетов не всегда влияет позитивно на образовательный процесс. К примеру, вместо того, чтобы провести какие-то вычисления в уме, мы начинаем использовать калькулятор, или пишем самостоятельную работу и начинаем заходить в интернет, искать необходимый ответ. Хотя, когда поступаем в вузы и сдаем централизованное тестирование, мы не пользуемся гаджетами. Поэтому, наверное, здесь вопрос стоит в формировании определенной академической культуры, которая должна быть в учреждении общего среднего, высшего, профессионально-технического образования.

Министр добавил, что каждый учитель сам определяет, в каком порядке ученики будут пользоваться гаджетами.

Высказался Игорь Карпенко и о загруженности учителей бумажной работой.

- Как только поступает к нам такая информация, начинаем выяснять, и оказывается, что это придумано на местном уровне. Поверьте, мне, например, не нужен отчет с фотографиями о том, как прошло то или иное мероприятие. Сегодня достаточно зайти на сайт учреждения образования и посмотреть. Если последняя дата обновления этого сайта относится к 2018 году, то тут мне все становится понятно, что там и как организовано.

Не осталась без внимания и тема зарплаты педагогов.

- Заработная плата формируется теперь из уровня базовой ставки. Мы выработали в правительстве алгоритм повышения заработной платы педагогическим работникам. Он утвержден, и мы должны к 2025 году выйти на 100% от средней заработной платы по стране, а профессорско-преподавательского состава - на 150%, - рассказал министр.

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«К 2025 году выйдем на 100% от средней зарплаты по стране». Министр образования - о заработке учителей
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