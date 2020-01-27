Министр образования Беларуси: «В ближайшие два-три года выпускной экзамен могут совместить с ЦТ»

Изменить размер текста: A A

- Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста, - добавил министр в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

Сейчас специалисты разрабатывают систему возможного совмещения школьных экзаменов и ЦТ. По словам министра, это пока обсуждается. Но изменения могут произойти в ближайшие два-три года.

Также Игорь Карпенко затронул тему загруженности учителей бумажной работой, их заработка. Звучала в эфире и тема гаджетов, которыми пользуются школьники на уроках.