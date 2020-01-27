«Успела оттолкнуть коляску с ребенком». В Минске автомобиль сбил женщину

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ДТП случилось 26 января на улице Харьковской в Минске. Водитель автомобиля «Хонда» наехал на 28-летнюю женщину, которая шла с коляской по нерегулируемому пешеходному переходу. Она видела, что к ней быстро приближается машина, и успела оттолкнуть коляску с ребенком. Женщина получила ушиб мягких тканей ноги. Ребенок не пострадал. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ напоминают, что, подъезжая к переходу, водитель должен двигаться с такой скоростью, которая позволит ему уступить дорогу пешеходам. Нужно учитывать погодные условия. Возле переходов стоит быть особенно внимательными и пешеходам, и водителям, потому что из-за частых торможений там образуются наледы.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.