2020-01-27T11:23:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивацевичах появится приют для бездомных животных

А волонтеры будут помогать искать котикам и собачкам новые семьи
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Приют скоро появится и в Барановичах.Приют скоро появится и в Барановичах.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Его построят на окраине города. Территория огорожена, уже установлена система видеонаблюдения. Скоро там появятся вольеры для бездомных кошек и собак.

По словам заместителя председателя райисполкома Олега Ровчени, волонтеры готовы помогать искать новых хозяев для животных, ухаживать за питомцами, пока они будут на передержке.

- Вопрос решали совместно с населением, мы все заинтересованы пристроить бездомных животных в добрые руки, - добавил Олег Ровченя. Его цитирует belta.by. К сожалению, проблема бездомных животных есть в Ивацевичах, других городах Беларуси. Зачастую на улице они оказываются из-за безответственности своих хозяев, которые берут питомца под опеку, а потом от него отказываются. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком бешенства.

Приют для бездомных животных обещают построить и в Барановичах. Сейчас готовятся документы для этого. Стройку планируют начать в этом году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Больше трех тонн разделанных туш». Житель Барановичей получил штраф за то, что вез мясо
В Лоевском районе женщина с 7-летним сыном отравились угарным газом
В Ивацевичах появится приют для бездомных животных
«Успела оттолкнуть коляску с ребенком». В Минске автомобиль сбил женщину
Министр образования Беларуси: «В ближайшие два-три года выпускной экзамен могут совместить с ЦТ»
«К 2025 году выйдем на 100% от средней зарплаты по стране». Министр образования - о заработке учителей
Погода на понедельник: желтый уровень опасности
ДТП в столице: легковушка столкнулась с автобусом
В Городокском районе легковушка, в которой находились четыре человека, вылетела в кювет
В четвертый раз с начала года и на традиционную копейку: 26 января в Беларуси подорожало топливо
Первая пошла: норвежская нефть поступила на «Нафтан»
В Кобринском районе Fiat съехал с дороги и врезался в дерево
Посольство Беларуси в Китае поможет белорусам выехать из провинции Хубэй, где распространяется коронавирус