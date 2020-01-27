В Ивацевичах появится приют для бездомных животных

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Его построят на окраине города. Территория огорожена, уже установлена система видеонаблюдения. Скоро там появятся вольеры для бездомных кошек и собак.

По словам заместителя председателя райисполкома Олега Ровчени, волонтеры готовы помогать искать новых хозяев для животных, ухаживать за питомцами, пока они будут на передержке.

- Вопрос решали совместно с населением, мы все заинтересованы пристроить бездомных животных в добрые руки, - добавил Олег Ровченя. Его цитирует belta.by. К сожалению, проблема бездомных животных есть в Ивацевичах, других городах Беларуси. Зачастую на улице они оказываются из-за безответственности своих хозяев, которые берут питомца под опеку, а потом от него отказываются. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком бешенства.

Приют для бездомных животных обещают построить и в Барановичах. Сейчас готовятся документы для этого. Стройку планируют начать в этом году.