В Лоевском районе женщина с 7-летним сыном отравились угарным газом

Угарный газ опасен тем, что не имеет запаха. Фото: МЧС

Сейчас они в больнице

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Сообщение о госпитализации 30-летней женщины и ее 7-летнего ребенка поступило спасателям утром 26 января. Как выяснилось, они отравились угарным газом из-за закрытой задвижки дымохода.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как распознать угарный газ?

- Ни цвета, ни запаха у него нет. Если почувствовали слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, сознание поплыло - это сигнал. Сразу уходите из помещения на воздух. Угарный газ быстро и плотно связывается с гемоглобином, и он уже не может переносить кислород. Наступает кислородное голодание. От него тут же страдает центральная нервная система и сердечно-сосудистая система.

Что делать, чтобы не угореть?

- Следить за исправностью оборудования и вентиляции, перед каждым использованием газового оборудования проверять тягу, как можно чаще открывать окна, предельно аккуратно топить печку. (Читать далее)