«Больше трех тонн разделанных туш». Житель Барановичей получил штраф за то, что вез мясо

Груз обращен в доход государства, а мужчине придется заплатить больше 2 тысяч рублей

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24 января на трассе М1 ивацевичская ГАИ остановила автомобиль Iveco Daily. 43-летний водитель фургона из Барановичей вез крупную партию мяса, но документов на товар не было. Пришлось вызывать сотрудников ОБЭП и налоговиков.

- Во время разбирательства выяснилось, что мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, нигде не работал и не имел спецразрешения на хранение, перевозку и реализацию мясной продукции, - рассказывают в отделе по борьбе с экономическими преступлениями местного РОВД.

Но это не помешало мужчине загрузить машину разделанными тушами: их было больше 3 тонн, а стоимость около 17 тысяч рублей.

Фото: mvd.gov.by

В ОБЭП говорят, что такие ситуации не редкость. Нелегалы скупают мясо у частников или в фермерских хозяйствах по заниженным ценам, а потом поставляют его в другие страны.

На водителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, мясо изъяли. Теперь мужчине придется заплатить штраф в 100 базовых величин. Весь груз обращен в доход государства