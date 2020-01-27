«Больше трех тонн разделанных туш». Житель Барановичей получил штраф за то, что вез мясо
24 января на трассе М1 ивацевичская ГАИ остановила автомобиль Iveco Daily. 43-летний водитель фургона из Барановичей вез крупную партию мяса, но документов на товар не было. Пришлось вызывать сотрудников ОБЭП и налоговиков.
- Во время разбирательства выяснилось, что мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, нигде не работал и не имел спецразрешения на хранение, перевозку и реализацию мясной продукции, - рассказывают в отделе по борьбе с экономическими преступлениями местного РОВД.
Но это не помешало мужчине загрузить машину разделанными тушами: их было больше 3 тонн, а стоимость около 17 тысяч рублей.
Фото: mvd.gov.by
В ОБЭП говорят, что такие ситуации не редкость. Нелегалы скупают мясо у частников или в фермерских хозяйствах по заниженным ценам, а потом поставляют его в другие страны.
На водителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, мясо изъяли. Теперь мужчине придется заплатить штраф в 100 базовых величин. Весь груз обращен в доход государства