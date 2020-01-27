Погода в Беларуси на неделю 27 января - 2 февраля: дождь, мокрый снег и до +8

В первые дни февраля будет тепло, как в начале весны Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Во вторник, 28 января, и днем, и ночью пройдут кратковременные осадки - в основном мокрый снег. Ночью похолодает до минус 4 в отдельных районах, ночной максимум ожидается на уровне 1 градуса тепла. А днем будет от 0 до +6.

Об этом belta.by рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 29 января, тоже не обойдется без осадков - на этот раз более интенсивных. Возможно налипание мокрого снега, гололедица. Ночью температура составит от минус 3 до плюс 2. А днем ожидается от 2 мороза до 4 тепла.

Такая же погода будет и в четверг, 30 января. Днем в пятницу потеплеет до 5 градусов.

В выходные, судя по всему, погода скорее будет напоминать мартовскую: все тот же дождь и мокрый снег, ночью температура будет варьироваться от минус 3 до плюс 3. А вот днем потеплеет аж до 7 градусов.

В воскресенье будет дождливо, но тепло: ночные морозы уйдут, синоптики прогнозируют от 0 до +5, а днем 2 - 8 градусов тепла.