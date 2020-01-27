ГАИ будет использовать «ПаркРайт» для контроля за парковкой

Это сделают для профилактики ДТП с участием пешеходов

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Такую информацию разместила в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Специальное техническое устройство подразделения ГАИ будут использовать с 27 января. Обращать внимание будут на припаркованные у пешеходных переходов автомобили - это ухудшает обзорность и создает угрозу безопасности на переходах.

Напомним, остановка и стоянка запрещены ближе 15 метров в обе стороны от пешеходного перехода.

В 2019 году на переходах автомобили 680 раз наехали на пешеходов, 39 человек в результате погибли, 670 получили травмы.

«ПаркРайт» установлен в салонах автомобилей ГАИ, прибор фиксирует номера машин, которые припаркованы не по правилам. Машины с прибором проезжают дважды в одном месте. После второго проезда информация передается в ГАИ, а дальше инспекторы готовят постановления по штрафам. За нарушение правил остановки и стоянки придется заплатить 27 рублей.