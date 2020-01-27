2020-01-27T15:48:37+03:00
Минск
КП Беларусь

В прошлом году в Минске построили на четверть меньше жилья, чем в 2018-м

В лидерах - Минская и Брестская области
Полина СВЕТЛОВА
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Судя по цифрам, проще всего обзавестись квартирой в новостройке Минской областиСудя по цифрам, проще всего обзавестись квартирой в новостройке Минской областиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Данные опубликовал Национальный статистический комитет. Активнее всего строительство велось в Минской области: там в 2019 году сдали 1 млн 263 тыс. кв. м жилья. Это на 13,5% больше, чем в 2018-м.

Брестская область занимает второе место, хотя цифра там вдвое меньше - брестчане ввели в эксплуатацию 685,8 тыс. кв. м.

Тройку лидеров замыкает Минск - появилось 511 тыс. новых метров. Только в столице темпы строительства сокращаются, а не увеличиваются - площадь введенного жилья уменьшилась на 28,7%.

Немного отстает от Минска Гомельский регион - там сдали 500 тыс. кв. м. Но это на 10% больше, чем в 2018-м. Не спешат застраивать новыми домами Гродненскую область - там сдали 444 тыс. кв. м. Могилевская область в этом рейтинге оказалась на последнем месте - здесь построили 328 тыс. кв. м - почти на 3% больше к 2018-му.

Если говорить о стране в целом, то ввод жилья увеличился незначительно - всего на 2,4%, до 4 млн 61,9 тыс. кв. м.

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