Задержан бывший руководитель ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня

Официальных комментариев силовиков пока не было

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Эту информацию подтвердил «Нашай Ніве» сын Владимира Тихини. Он добавил, что речь идет не о взятке.

- Отец был задержан 24 января, находится в СИЗО КГБ.

Официальных комментариев от представителей силовых ведомств пока не было.

Тихиня покинул пост начальника 2-го управления ГУБОПиК в середине декабря прошлого года. Его место занял Денис Чемоданов.

Владимир Тихиня известен по работе с громкими делами, в том числе с делами криминальных авторитетов. Одно из последних резонансных преступлений, которым занимался Владимир Тихиня, - убийство бизнесмена из Березино Сергея Метельского. О деталях этого дела силовики рассказывали журналистам в конце мая 2019 года.