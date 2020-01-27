2020-01-27T16:40:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержан бывший руководитель ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня

Официальных комментариев силовиков пока не было
Полина СВЕТЛОВА
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Фото belta.byФото belta.by
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Эту информацию подтвердил «Нашай Ніве» сын Владимира Тихини. Он добавил, что речь идет не о взятке.

- Отец был задержан 24 января, находится в СИЗО КГБ.

Официальных комментариев от представителей силовых ведомств пока не было.

Тихиня покинул пост начальника 2-го управления ГУБОПиК в середине декабря прошлого года. Его место занял Денис Чемоданов.

Владимир Тихиня известен по работе с громкими делами, в том числе с делами криминальных авторитетов. Одно из последних резонансных преступлений, которым занимался Владимир Тихиня, - убийство бизнесмена из Березино Сергея Метельского. О деталях этого дела силовики рассказывали журналистам в конце мая 2019 года.

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