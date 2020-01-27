2020-01-27T17:18:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Редкое природное явление: в Беловежской пуще срослись две сосны

Возраст деревьев - около 70 лет
Полина СВЕТЛОВА
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Деревья срослись на высоте 4 метров. Фото: национальный парк "Беловежская пуща"Деревья срослись на высоте 4 метров. Фото: национальный парк "Беловежская пуща"
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Две сросшихся сосны заметили возле деревни Белой, которая находится на территории Национального парка «Беловежская пуща», сообщает сайт нацпарка. Деревья растут в полуметре друг от друга. Их стволы срослись на высоте 4 метров.

В нацпарке рассказали, что соснам по 70 лет. Они растут рядом с местом, где во время войны сожгли православную церковь. Как сообщили в отделе охраны леса и лесного хозяйства, причины срастания сейчас изучаются.

А недавно в Беловежской пуще заметили грибы вешенки - такую природную аномалию можно объяснить необычно теплой для января погодой.

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