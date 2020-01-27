«Предлагаем перенести путешествие на май». Некоторые турфирмы отменяют поездки в Китай

А в Министерство спорта и туризма звонят с вопросами, поступит ли официальный заперт на посещение страны

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Из-за коронавируса белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай. Туристам компенсируют уплаченные деньги или предлагают перенести поездку на май, рассказали belta.by в нескольких турфирмах.

Специалисты говорят, что с каждым туристом общаются индивидуально. Например, если у человека был запланирован отпуск на март, ему могут предложить другие азиатские направления – тур на Бали или в Малайзии.

В некоторых команиях говорят, что изменений в их работе нет, туры не аннулируются.

Тем временем за прошлую неделю в Министерство спорта и туризма поступило 15 звонков с вопросами – стоит ли пока воздержаться от путешествия. Туристов интересует, есть ли угроза для посещения, поступит ли какой-либо официальный запрет относительно посещения Китая и как себя вести, если турфирма не хочет расторгать договор.