В Гродно объявили в розыск 22-летнего таксиста, который уговорил 20 едва знакомых людей оформить рассрочки на мобильники
К гродненским правоохранителям обратились потерпевшие от действий мошенника, 22-летнего жителя Гродно. Об этом сообщила пресс-служба областного УСК на официальном сайте.
Выяснилось, что жертвами подозреваемого становились его новые знакомые из интернета и пассажиры, которых он возил в качестве таксиста.
– Во время недолго общения фигуранту удавалось настолько втереться в доверие к потерпевшим, что они соглашались оформить для него рассрочку на смартфон. Гродненец прикрывался благовидными предлогами: срочно нужен мобильный, но нет паспорта, который забыл, потерял, делает новый, отдал на визу, оставил дома. Платежи, конечно, обещал платить своевременно и в полном размере, – объяснили в пресс-службе.
Вскоре добродушным гражданам начинали приходить запросы от банков о том, что за телефон не вносятся платежи. На тот момент мошенник уже исчезал.
– Уже установлено свыше 20 инцидентов мошенничеств 22-летнего таксиста. Но, скорее всего, потерпевших от его действий гораздо больше. Молодой человек скрывается и был объявлен в розыск, – уточнили в УСК.
Если вам известно его место нахождения, позвоните 102.
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