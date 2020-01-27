2020-01-27T18:39:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно объявили в розыск 22-летнего таксиста, который уговорил 20 едва знакомых людей оформить рассрочки на мобильники

В СК считают, что потерпевших может быть гораздо больше
Надежда БУТОВИЧ
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Таксист уговаривал пассажиров и людей из интернета оформить для него телефон в рассрочку. Фото: УСК по Гродненской области; pixabay.com.Таксист уговаривал пассажиров и людей из интернета оформить для него телефон в рассрочку. Фото: УСК по Гродненской области; pixabay.com.
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К гродненским правоохранителям обратились потерпевшие от действий мошенника, 22-летнего жителя Гродно. Об этом сообщила пресс-служба областного УСК на официальном сайте.

Выяснилось, что жертвами подозреваемого становились его новые знакомые из интернета и пассажиры, которых он возил в качестве таксиста.

– Во время недолго общения фигуранту удавалось настолько втереться в доверие к потерпевшим, что они соглашались оформить для него рассрочку на смартфон. Гродненец прикрывался благовидными предлогами: срочно нужен мобильный, но нет паспорта, который забыл, потерял, делает новый, отдал на визу, оставил дома. Платежи, конечно, обещал платить своевременно и в полном размере, – объяснили в пресс-службе.

Вскоре добродушным гражданам начинали приходить запросы от банков о том, что за телефон не вносятся платежи. На тот момент мошенник уже исчезал.

– Уже установлено свыше 20 инцидентов мошенничеств 22-летнего таксиста. Но, скорее всего, потерпевших от его действий гораздо больше. Молодой человек скрывается и был объявлен в розыск, – уточнили в УСК.

Если вам известно его место нахождения, позвоните 102.

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В Гродно объявили в розыск 22-летнего таксиста, который уговорил 20 едва знакомых людей оформить рассрочки на мобильники
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