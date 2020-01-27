«Увидели красное зарево и поняли – пожар»: в Хойниках сотрудники Депохраны спасли семью

Дом почти сгорел, а люди, к счастью, не пострадали [видео]

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ЧП произошло в ночь с 25 на 26 января в районном центре на Гомельщине. Подробности сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале.

Рано утром в воскресенье улицы Хойников патрулировали сотрудники Департамента охраны. На одной из улиц заметили «занимающуюся зарю». Поняв, что красное зарево над крышами домов – это пожар, милиционеры сразу же поспешили к месту ЧП и позвонили в МЧС.

– На месте увидели, что огнем объята крыша частного дома. Охрановцы стали стучать в двери и окна, пылающей усадьбы, пытаясь разбудить хозяев. К счастью, люди еще не успели надышаться угарным газом, и вскоре вся семья: муж с женой и их двое детей были в безопасности, в машине Депохраны дожидались приезда медиков, – пояснили в пресс-службе

Пожарные местного РОЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Причины пожара устанавливаются.