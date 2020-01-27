Безработный минчанин относил в ломбард вещи и драгоценности сожительницы, а деньги приносил ей, как будто заработал

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Правоохранители столицы расследовали уголовное дело о краже имущества и драгоценных изделий у жительницы Минска, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась потерпевшая минчанка и рассказала, что у нее из дома пропали несколько салфетниц из серебра, золотые украшение и некоторое другое имущество. Вскоре под подозрение попал сожитель потерпевшей, 30-летний безработный минчанин.

– Оперативники выяснили, что преступления совершил сожитель женщины. Мужчина в течение нескольких месяцев тайком уносил вещи и ценное имущество из квартиры и сдавал все в ломбард. Правда, почти все деньги он потом приносил обратно и отдавал сожительнице, объясняя тем, что устроился на подработку, – пояснили в пресс-службе.

Общий ущерб составил свыше двух тысяч рублей. Дело передано в СК на правовую оценку.