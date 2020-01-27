Видеофакт. В Мозыре пока женщина дралась с парнями в баре, у нее украли кошелек

40-летняя жительница Наровли набросилась на парней с кулаками, а потом стала звать на помощь. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

В милиции она проходит по двум делам: как обвиняемая и как потерпевшая

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Нелицеприятный инцидент произошел в райцентре на Гомельщине в начале января 2020 года. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Как узнали, правоохранители конфликт начался в одном из мозырских игровых клубов. Две компании начали выяснять отношения еще внутри помещения, а потом продолжили это на улице, за пределами бара.

– После словесной перепалки 36-летняя жительница Наровли решила кулаками доказать свою правоту двум парням. Она бросила вещи на тротуаре, а сама ринулась в драку. В потасовку включилась и подруга хулиганки, но драка была недолгой, и парни решили уйти с места происшествия. Зачинщица же стала звать на помощь, и ее услышали патрульные милиционеры, – прокомментировали в пресс-службе.

Парней задержали по горячим следам, но после просмотра видеозаписей с камер наблюдения отпустили, так как они в этой ситуации были в роли потерпевших. Но тогда же выяснилась и еще одна подробность: пока женщина дралась, ее ограбили – неизвестная женщина из числа «наблюдателей», подняли с земли сумку и вытащили кошелек с наличностью. Ущерб составил около 100 рублей.

– При этом главная фигурантка сначала обвинила в краже денег своего сожителя. Но вскоре была обнаружена воровка: ей оказалась 40-летняя жительница Мозыря. Дело против нее передано на правовую оценку, ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за имущественные преступления, – уточнили МВД.

А вот против потерпевшей дебоширки возбудили уголовное дело за хулиганство.